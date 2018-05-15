Совет ректоров вузов края и Республики Адыгея пройдет в Краснодаре

/Образование/

В Краснодарском государственном институте культуры 22 мая соберется Совет ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея.

В заседании примут участие представители 36 учебных заведений.

Члены Совета обсудят разные вопросы образования. Ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин расскажет об организации деятельности КГИК по работе с одаренными детьми на базе института. О подготовке специалистов в области экономики и финансов для работы в бюджетных организациях будут говорить ректоры Кубанского государственного университета Михаил Астапов и Кубанского государственного аграрного университета Александр Трубилин, а также исполняющая обязанности ректора Кубанского государственного технологического университета Ирина Красина.

Председатель Совета ректоров вузов края и Республики Адыгея, президент КубГТУ Владимир Лобанов выступит с докладом о согласовании кандидатур на назначение стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ на 2018/19 учебный год.

Перед началом заседания члены Совета познакомятся с историей и основными достижениями принимающего вуза. Для них проведут экскурсию в Музее девяти муз КГИК.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры