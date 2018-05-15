Во всех новороссийских школах до 22 мая пройдут специализированные родительские собрания

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Заканчивается учебный год, впереди летние каникулы. Всех нас волнуют вопросы организации безопасного летнего отдыха наших детей.

В преддверии летних каникул комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Новороссийска совместно с управлением образования запланировано проведение во всех образовательных организациях города общешкольных собраний совместно с представителями служб системы профилактики и родителями.

По информации начальника управления по делам несовершеннолетних, помощника Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Евгения Титкова общешкольные родительские собрания с участием представителей правоохранительных органов, КДНиЗП, ГОЧС, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения, проведены в ТЭЛ, СОШ № 21, МТЛ, гимназии № 4, СОШ № 40, СОШ № 23, СОШ № 24, ООШ № 31.

Присутствующим рассказали о соблюдении ЗКК № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Ознакомили с информацией о фактах антиобщественного поведения несовершеннолетних, проживающих на территории города, а также о правонарушениях и преступлениях среди подростков, для своевременного принятия комплекса мер воспитательно-профилактического характера. Обратили внимание родителей на контроль и надлежащее исполнение родительских обязанностей, особенно об усилении контроля перед окончанием учебного года и в летний период.

Об организации летней занятости и досуга подростков подробно рассказали представители учреждений культуры и спорта. Специалисты социальной защиты населения информировали о работе психологов, с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи в воспитании детей, имеющие отклонения в развитии и/или в поведении, либо имеющие проблемы в обучении.

Организаторам родительских собраний важно, чтобы родители нашли время, и пришли на общешкольные собрания, до 22 мая родительские собрания пройдут во всех школах города.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новоросийск