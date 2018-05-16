По инициативе прокуратуры Западного административного округа г. Краснодара в отношении директора школы возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями

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Прокуратурой Западного административного округа г. Краснодара проведена проверка исполнения бюджетного законодательства в деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения СОШ № 39.

Установлено, что директор школы 3 июля 2017 года заключил договор со своим племянником, в соответствии с которым он был принят на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий школы.

При этом фактически родственник руководителя трудовые обязанности не выполнял, в то же время директор подписывала табели учета его рабочего времени. В период с 3 июля 2017 года по 27 марта 2018 года мужчине было необоснованно начислено более 114 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки следственный отдел по Западному округу г. Краснодара возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-zapadnogo-1