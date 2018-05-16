Дети Геленджика разрисовали сказку

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Финалисты городского конкурса «Юное очарование Геленджика» вместе с родителями и воспитателями преобразили деревянные фигурки в «Сквере сказок», расположенном на набережной курорта.

Открыли сказочный сквер в Геленджике в 2014 году, и теперь каждый год в преддверии летних каникул преподаватели Центра развития творчества детей и юношества раскрашивают всех героев любимых детских мультиков в новые яркие цвета.

В этот раз к ним присоединились маленькие и взрослые жители курорта. Каждой семье предстояло разукрасить одну из деревянных композиций, расположенных в «Сквере сказок» – Кота Леопольда с мышами, Волка и Зайца из мультика «Ну, погоди!», Мальвину и Пьеро и других сказочных персонажей.

- 2018 год объявлен Президентом России Годом добровольца и волонтера, поэтому в этом году мы решили провести финал городского конкурса под девизом «Детства добрые дела» и предложили финалистам поучаствовать в такой акции, ведь очень важно учить детей с раннего детства помогать своей Родине конкретными делами. Дети и взрослые нас поддержали и с удовольствием принялись за дело, потому что это действительно доброе и интересное занятие, - рассказала директор детского центра Татьяна Ходырева.

Всего в акции приняло участие 13 семей. На раскрашивание фигур им потребовалось несколько часов. Финал конкурса «Юное очарование Геленджика» состоится 18 мая.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик