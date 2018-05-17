Энергетики ведут усиленную работу по профилактике детского электротравматизма в преддверии каникул

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В преддверии летних каникул специалисты Юго-Западных электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» ведут активную работу по профилактике детского электротравматизма в общеобразовательных учреждениях. Только в первом квартале текущего года участниками открытых уроков стали более 730 учащихся 24 школ Новороссийска, Анапы и Геленджика, Абинского, Крымского районов края.

Энергетики рассказали ребятам, какую роль в жизни человека играет электричество, объяснили, как уберечься от поражения электротоком, привели различные примеры неправильного обращения с ним. Детям продемонстрировали обучающие видеоролики и мультфильмы. Для закрепления материала специалисты раздали школьникам более 1,5 тысяч иллюстрированных предупреждающих плакатов, флаеровки линеек.

– Уроки по электробезопасности проводятся в общеобразовательных учебных учрежденияхэнергетиками в течение всего учебного года. На каникулах тематические встречи со школьниками продолжатся на базе пансионатов и летних школьных лагерей, – отметил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

КУБАНЬЭНЕРГО НАПОМИНАЕТ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– Играть вблизи линий электропередачи!

– Взбираться на опоры (столбы) линий электропередачи!

– Прикасаться к висящему или лежачему электрическому проводу, приближаться к нему ближе, чем на 10 метров!

– Проникать на территорию подстанций, открывать двери электроустановок и электрощитов!

– Запускать воздушных змеев или планеров около электроустановок и линий электропередачи!

– Находиться во время грозы вблизи линий электропередачи!

– Тянуть вилку из розетки за провод!

– Браться за провод бытовых предметов мокрыми руками!

– Пользоваться неисправными бытовыми приборами и разбирать их включенными!