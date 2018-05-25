По требованию прокуратуры Кущевского района опекуну ребенка вернули оплату за детский сад

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Прокуратурой Кущёвского района восстановлены права ребёнка на освобождение от оплаты за детский сад.

В ходе проверки выяснилось, что в детском саду № 5 в течение 2 лет незаконно взималась оплата за присмотр и уход за 4-летней девочкой, оставшейся без попечения родителей. Общая сумма уплаченных средств составила более 20 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями исполняющему обязанности главы района внесено представление, по результатам рассмотрения которого опекуну несовершеннолетней вернули все незаконно взысканные деньги.

Работа прокуратуры района по восстановлению нарушенных прав социально незащищенных категорий граждан будет продолжена.