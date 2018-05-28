Экзамены без лишнего стресса: 5 полезных советов

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Конец весны — «горячая» пора, и не обязательно с климатической точки зрения.

Для большой части российской молодежи - это сложный экзаменационный период. От того, как ребята сдадут экзамены, зависит не только их самооценка, но и семейные отношения, и дальнейшие жизненные планы.

Обучение в вузе для недавнего школьника — это серьезное испытание, изменение в жизни, к которому необходимо приспосабливаться. В любом случае обучение в высшем учебном заведении – это стресс для многих молодых людей[1], утверждают специалисты, а экзаменационная сессия — это еще больший стресс. Но место для стресса есть и в жизни детей: каждый школьник проходит через государственную итоговую аттестацию, сдавая в разных классах экзамены различной степени сложности, и для каждого учащегося эти события являются определенным стрессом. Как пройти непростой экзаменационный период, разъясняет преподаватель кафедры педиатрии РМАНПО, д.м.н., профессор Ирина Николаевна Холодова.

Специалисты, которые начали изучать стресс как явление в 30-ые годы прошлого века, уверены, что стресс — универсальная физиологическая реакция организма на различные раздражители[2]. «При этом, — отмечает профессор Ирина Холодова Ирина, — наш организм с точки зрения физиологии одинаково реагирует и на хорошие события, например, карьерный скачок или успешно сданная сессия, так и на плохие, например, развод или потеря близкого человека. Но и в том, и в другом случае, мы должны уметь приспосабливаться».

Некоторые ученые уверены, что человеческий мозг просто не смог развиться до нужной степени, чтобы успешно справляться со стрессами XX века (ну, и тем более ХХI века) в адекватном режиме, и постепенно из-за состояния стресса наш организм вырабатывает реакцию, которая крайне вредна для него самого, что в результате может привести даже к психосоматическим заболеваниям[3].

«Стресс, тем не менее, — составная часть повседневной жизни человека, и они нужны нашему организму. Стресс — это своего рода стимул к деятельности, заставляющий человека добиваться своих целей. Главное, он должен носить эпизодический характер, и нельзя дать ему возможность приобрести затяжной характер. Нужно уметь вовремя переключаться и расслабляться, тогда механизмы саморегуляции организма быстро вернут его в норму», утверждает профессор Ирина Холодова.

Адаптироваться к стрессу и быстро его преодолеть, особенно в такой сложный период как экзаменационная сессия, помогут несколько экспертных советов, одинаково полезных для школьников и студентов.

· Что бы такого съесть?

Перед экзаменами стоит ограничить потребление чая, кофе и газированных напитков. Содержащийся в них кофеин не только способствует бодрствованию, но возбуждает мозг и делает его менее восприимчивым к информации. Шоколад также дает определенный прилив сил, но длится он совсем недолго. Специалисты советует отдать предпочтение апельсинам, бананам или грецким орехам. Непосредственно в день экзамена, даже если «кусок не лезет в горло», стоит хотя бы немного поесть, поскольку в состоянии стресса может произойти резкое снижение уровня сахара в крови и возникнут такие симптомы как дрожь, потливость, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, есть даже риск потерять сознание и упасть в обморок.

· Улыбаемся и дышим!

Хорошо известны различные дыхательные техники для преодоления стресса. Они помогают справиться с волнением, насыщают мозг кислородом и позволяют выровнять эмоциональное состояние. Самый простой вариант: закройте глаза, дышите медленно и глубоко. Выдох при этом должен быть в 2-3 раза продолжительнее, чем вдох. Представьте себе, что вдыхаете носом свой любимый аромат, а выдыхать нужно через слегка сомкнутые губы — как будто задуваете пламя свечи или дуете на ложку с горячим супом.

· Сам себе психолог

К дыхательным упражнениям хорошо добавить формулы самовнушения. Волшебную фразу «Я расслабляюсь и успокаиваюсь» можно синхронизировать с ритмом своего дыхания. Слова «я» и «и» надо произносить на вдохе, а слова «расслабляюсь» и «успокаиваюсь» — на выдохе. Можно также повторять про себя фразы: «Я спокоен и уверен в себе», «Моя память работает хорошо. Я все помню», «Я могу доказать, что много работал и все выучил». Даже если вы не верите в аутотренинг, стоит попробовать и убедиться, как послушно ваш мозг начнет подчиняться этим командам.

· Тело в помощь

Избавиться от напряжения можно благодаря простым физическим упражнениям. Сделайте несколько круговых движений головой, разомните руки, пожмите плечами, можно сделать несколько боксерских движений, представляя, что наносите удары своему страху. Поможет и легкий самомассаж: разомните затылочную область головы, это отвлечет от навязчивого страха, повысит сообразительность.

· Верное средство

В некоторых ситуациях могут пригодиться такие простые средства, как травяные отвары ромашки, пустырника или зверобоя. «Но при этом успокоительными средствами нельзя злоупотреблять, — замечает профессор Ирина Холодова, — Вялость и заторможенность могут не позволить сосредоточиться на предмете изучения, а мотивация для достижения цели может быть утрачена. Оптимальным успокоительным средством в период экзаменационного стресса является безрецептурный натуральный препарат Гомеострес®. Изготовленный на основе таких растительных компонентов как календула, калина, чистотел, лакричник, борец и красавка. Гомеострес физиологично и направленно действует на ключевые проявления стресса — нормализует ночной сон, устраняет тревогу, повышает адаптивные возможности организма. Существенное преимущество препарата еще и в том, что применять его можно у детей в возрасте от 3 лет, а значит, он сможет помочь и школьникам, и студентам».

Источник: Руководитель группы проектов