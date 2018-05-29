Сегодня состоится обязательный экзамен по русскому языку для девятиклассников

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Экзамен по русскому языку ГИА-9 пройдет в Краснодарском крае сегодня, 29 мая. Он является обязательным предметом для получения аттестата об основном общем образовании.

Около 55 тысяч ребят сдадут его в форме основного государственного экзамена, две тысячи - в форме государственного выпускного экзамена.

Для проведения ГИА-9 подготовлено 503 пункта, из них 181 - на дому. Выпускники приступят к выполнению работы в 10 утра. Проводить экзамен будут 503 руководителя ППЭ, более 13 тысяч организаторов, около 825 технических специалистов. Контролировать объективность проведения ГИА будут - 553 уполномоченных представителя ГЭК и около 1500 общественных наблюдателей.

Всем участникам экзамена желаем удачи!

Источник: Минобр Краснодарского края