Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018 прошли в штатном режиме

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Экзамены по географии и информатике, с которых 28 мая начался основной период проведения ЕГЭ в 2018 году, завершились в штатном режиме без существенных сбоев.

«Экзамены прошли штатно, спокойно. Никаких утечек экзаменационных материалов не было. Меры информационной безопасности обеспечили честное проведение экзаменов», - рассказал на пресс-конференции в день начала основного периода ЕГЭ руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Он напомнил, что в этом году принципиальных изменений в организации экзаменов и содержании контрольных измерительных материалов ЕГЭ нет. «Для нас важна стабильность проведения экзаменов. Для нас важно, чтобы школьники понимали правила проведения ЕГЭ и заранее к ним готовились», - заявил руководитель Рособрнадзора.

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали более 81 тысячи участников, из ни 80 тысяч – выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано 1869 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Заявления на участие в ЕГЭ по географии подали около 24 тысяч человек, в том числе почти 23 тысячи выпускников текущего года. Экзамен проходил в 1552 ППЭ.

Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение. На момент окончания экзаменов девять участников были удалены с ЕГЭ за наличие мобильных телефонов.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии – 37 баллов. Свои результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.

Источник: Рособрнадзор