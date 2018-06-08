ГИА-9 по истории, химии, географии и физике прошел на Кубани 7 июня

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7 июня 2018 года, выпускники 9-х классов сдавали экзамены ГИА-9 по физике, истории, географии и химии.

Экзаменационная работа по физике состояла из двух частей с заданиями из кратких и развернутых ответов, и одного экспериментального задания, которое выполнялось выпускниками с использованием реального лабораторного оборудования. Задания направлены на проверку знаний при решении расчетных задач и объяснении физических явлений и процессов. При вычислениях разрешалось пользоваться непрограммируемым калькулятором, черновиком. На выполнение было отведено три часа (180 минут).

Экзаменационная работа по истории состояла из двух частей. Часть первая включала 30 заданий с кратким ответом, часть вторая это пять заданий с развернутым ответом. Продолжительность работы – 3 часа (180 минут).

Работа по географии включала 30 заданий с кратким ответом и с развернутым ответом. Проверялись умения старшеклассников извлекать и анализировать данные из разных источников географической информации (карты атласов, статистические материалы, диаграммы, тексты СМИ. Продолжительность экзамена по географии – 2 часа (120 минут).

Экзаменационная работа по химии состояла из 22 заданий, из них 19 с кратким ответом и трех с развернутым. На это было отведено 2 часа (120 минут). При выполнении работы ученики пользовались Периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором.

Количество баллов за выполнение экзаменационной работы, свидетельствующее об освоении образовательной программы по физике – от 10 до 40 баллов, истории от 13 до 44 баллов, географии от 12 до 32, химии от 9 до 34.

Свои результаты участники узнают не позднее 19 июня 2018 года.

Следующий экзамен 9 июня сдадут ребята, которые выбрали обществознание.

Всем участникам желаем удачи!

Источник: Минобр Краснодарского края