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Сотрудники Госавтоинспекции города Новороссийска поздравили детей с наступлением летних каникул

Летние каникулы – пора активного отдыха, новых знаний и приятных впечатлений.

Время велосипедов, роликов и скейтов. Чтобы прогулки приносили пользу и были безопасными, перед ребятами выступили сотрудники Отдела ГИБДД Новороссийска. Инспекторы  рассказали о безопасном поведении на дорогах, напомнили о правилах перехода проезжей части, необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, особенностях прогулки на дворовой территории, катания на велосипедах, использования средств экипировки и обратили внимание, что самый главный итог всех встреч и бесед с Госавтоинспекторами - завершение летних каникул без происшествий.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Образование

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