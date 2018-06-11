ГИБДД сообщает...

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Школьный лагерь - место не только активного, но и полезного отдыха.

В День дружбы для всех детей, посещающих пришкольные лагеря, сотрудники ГИБДД провели мастер класс по безопасности дорожного движения. Как перейти дорогу безопасно, для чего на дороге регулировщик, о чем надо напоминать родителям - на все эти вопросы любопытная детвора получила ответы от инспекторов ГИБДД. Они наперебой рассказывали о том, что с ними происходит в их жизни, с удовольствием пробовали себя в роли регулировщика. Веселые эстафеты, викторины и тематические игры стали логическим завершением мероприятия. А от друзей всегда приятно получать полезные подарки. Госавтоинспекторы вручили грамоты самым активным участникам праздника. Дети заверили сотрудников, что те знания, которые они получили в ходе увлекательного занятия - будут практиковать в своей повседневной жизни.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск