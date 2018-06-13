Выпускники 2018 года поделились своими впечатлениями о ЕГЭ

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Выпускники 2018 года из разных регионов России делятся своими впечатлениями о едином государственном экзамене в видеороликах Рособрнадзора «Выпускники о ЕГЭ-2018».

На протяжении нескольких лет у выпускников, только что сдавших ЕГЭ по разным предметам, есть возможность рассказать о том, как прошел их экзамен, какие эмоции они испытали, а также дать советы своим товарищам, которым еще только предстоит сдача аттестации.

«В принципе, задания были более-менее легкие, конечно, были и сложные, но школа учила тому, что было на экзамене», - рассказал выпускник из Калмыкии. «Если готовиться, то решить можно все, я считаю», - поддержала его участница экзамена из Оренбургской области.

Видеоматериалы поступают в Рособрнадзор из всех регионов России после каждого госэкзамена основного периода ЕГЭ-2018. В новых роликах выпускники расскажут не только о экзамене, но и поделятся своими приметами и планами на будущее.

Источник: Рособрнадзор