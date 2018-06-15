ЕГЭ по обществознанию прошел без серьезных сбоев и утечек

/Образование/

Единый государственный экзамен по обществознанию прошел 14 июня в рабочем режиме.

«Экзамен прошел нормально, в штатном режиме. Никаких утечек экзаменационных материалов и серьезных сбоев не зафиксировано», - сообщил на пресс-конференции по итогам прошедшего экзамена руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали более 368 тысяч человек, в том числе 362,5 тысячи выпускников текущего года. Данный предмет выбрали 53% участников основного периода ЕГЭ 2018 года.

Для проведения ЕГЭ по обществознанию было задействовано 4088 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом. Ход экзамена в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

«Экзаменационная модель ЕГЭ по обществознанию устоявшаяся, ежегодно совершенствуется система оценивания, чтобы знания наших выпускников проверялись как можно более объективно», - рассказала руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию Татьяна Лискова.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 29 июня.

Источник: Рособрнадзор