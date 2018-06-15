Эксперты обсудили реализацию права на добровольность выбора изучения родных языков в регионах страны

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14 июня в Минобрнауки России в рамках двухдневного проектного семинара состоялось заседание рабочей группы по поддержке, сохранению и развитию родных языков из числа языков народов России. В нём приняли участие представители Минобрнауки России, председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей

И.И. Гильмутдинов, депутат Государственной Думы А.И. Аршинова, специалисты Рособрнадзора, сотрудники научных институтов, руководители органов управления образованием субъектов Российской Федерации, руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия Российской Федерации в сфере образования.

Провела заседание заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгина.

Участники заседания обсудили опыт регионов по обеспечению права на выбор языка обучения. Также они провели работу по четырём группам: определение перечня нормативных правовых актов (подзаконных актов) по реализации вводимых законопроектом норм (уровни: федеральный, региональный, муниципальный, образовательной организации); проектирование работ по разработке концепции преподавания родных языков (с участием председателей ассоциаций родных языков); формирование предложений по внесению изменений в примерные основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в части детализации требований к изучению родных языков, проектов примерных учебных планов, учитывающих возможность выбора родного языка для изучения; формирование предложений по обеспечению учебниками по родным языкам в субъектах Российской Федерации.

15 мая участники проектного семинара продолжат работу в группах и подведут итоги состоявшегося обсуждения на завершающем пленарном заседании.

Источник: Минобр Краснодарского края