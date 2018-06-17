Чествование одаренных школьников «Созвездие юных талантов Сочи - 2018»

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В Сочи, в зимнем театре прошел торжественный прием Главой города А.Н. Пахомовым, посвященный чествованию одаренных школьников «Созвездие юных талантов Сочи — 2018».

Стало доброй традицией ежегодное чествование Главой города лучших сочинских школьников – тех, кто достойно защищал честь города на краевом, всероссийском и международном уровнях.

Только в этом году в различных интеллектуальных конкурсах, конференциях, фестивалях приняли участие более 47400 школьников города Сочи.

В детско-юношеских спортивных школах за прошедший учебный год подготовлено 2359 спортсменов массового разряда, 63 перворазрядника, 51 мастер спорта и кандидат в мастера спорта.

Более 21000 юных сочинцев представляли город на различных международных, всероссийских, краевых творческих конкурсах и фестивалях.

Церемония награждения проводится уже в двадцатый третий раз. Снова на лучшей театральной площадке города — в Зимнем театре проведен торжественный прием Главой города А.Н. Пахомовым лучших из лучших «Созвездие юных талантов Сочи — 2018». Около 200 участникам торжественной церемонии вручены «Дипломы юного гражданина города Сочи» и памятный подарок — статуэтка «Галактика».