Вперед, юный спасатель!

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9-10 июня 2018 года был проведен городской слет-соревнование «Юный спасатель -2018».

Соревнование «Юный спасатель» проводится с целью приобщения детей к активным формам досуга, идеям здорового образа жизни, спорту, способствующих формированию позитивной социально ориентированной личности.

В соревновании приняла участие 31 команда учащихся учебных заведений в количестве 320 школьников. Соревнования проходили по 10 этапам.

При подведении итогов соревнования места распределились следующим образом:

- 1 место – гимназия №6;

- 2 место – СОШ №10;

- 3 место – гимназия №5.

При подведении итогов соревнования команды-победительницы, занявшие 1-3 места, были награждены почетными грамотами.

Как отметил руководитель управления МЧС и ГО по Новороссийску Игорь Васильев:

- В лучшую сторону по подготовке команд к участию в соревнованиях хочется отметить команды: ТЭЛ, СОШ №10, СОШ №17, СОШ №23, СОШ №40, гимназия №4, гимназия №5, гимназия №6, гимназия №20, где обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности детей проводится на высоком методическом уровне, поэтому дети показали хорошие знания и умения.

Соревнование является ориентационным курсом для приобщения детей к активным формам досуга. Опыт показывает, что для большинство детей и подростков деятельность, сопряженная с определенным риском, требующая точности, ловкости, проявления воли и мужества, является крайне притягательной и интересной. Таким образом, овеянная героикой профессия спасателя и пожарного, комплексный подход к обучению, включающий как учебные занятия с максимально насыщенной практической частью, так и творческие конкурсы, обучающие игры, преодоление полосы препятствий, игры на местности, зачетные соревнования являются залогом высокой действенности Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».