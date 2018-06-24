Благодаря проекту «Найди меня, мама» усыновлен 101 ребенок
За первое полугодие 2018 года 61 ребенок благодаря проекту МИА «Россия сегодня» «Найди меня, мама» был усыновлен или взят под опеку, таким образом, уже 101 ребенок находится в семье.
«Это настоящая победа, - говорит куратор проекта, заместитель директора дирекции государственных интернет-проектов Ирина Кедровская. – У нашего проекта есть особенность – все наши дети со сложными диагнозами или подростки, такие дети, к сожалению, имеют меньше шансов найти родителей. Однако тенденция налицо. Искренне верим, что просветительская деятельность агентства «Россия сегодня» о приемном родительстве и усыновлении вносит немалый вклад в общее дело, для этого мы и развиваем наши социальные проекты».
«Найди меня, мама» — благотворительный проект по усыновлению, инициированный МИА «Россия сегодня», благотворительным фондом Михаила Гуцериева «САФМАР» и Фондом Николая Расторгуева. Проект представляет собой базу видеоанкет и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проект стартовал в апреле 2016 года и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детеи?-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Через год, в апреле 2017 года, МИА «Россия сегодня» было награждено дипломом «Социально ответственное СМИ» V Ежегодной национальной программы «Лучшие социальные проекты России». За время существования проекта к нему присоединились также фонды «Измени одну жизнь», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», IFTI.
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Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»
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