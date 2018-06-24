Благодаря проекту «Найди меня, мама» усыновлен 101 ребенок

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За первое полугодие 2018 года 61 ребенок благодаря проекту МИА «Россия сегодня» «Найди меня, мама» был усыновлен или взят под опеку, таким образом, уже 101 ребенок находится в семье.

«Это настоящая победа, - говорит куратор проекта, заместитель директора дирекции государственных интернет-проектов Ирина Кедровская. – У нашего проекта есть особенность – все наши дети со сложными диагнозами или подростки, такие дети, к сожалению, имеют меньше шансов найти родителей. Однако тенденция налицо. Искренне верим, что просветительская деятельность агентства «Россия сегодня» о приемном родительстве и усыновлении вносит немалый вклад в общее дело, для этого мы и развиваем наши социальные проекты».

«Найди меня, мама» — благотворительный проект по усыновлению, инициированный МИА «Россия сегодня», благотворительным фондом Михаила Гуцериева «САФМАР» и Фондом Николая Расторгуева. Проект представляет собой базу видеоанкет и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проект стартовал в апреле 2016 года и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детеи?-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Через год, в апреле 2017 года, МИА «Россия сегодня» было награждено дипломом «Социально ответственное СМИ» V Ежегодной национальной программы «Лучшие социальные проекты России». За время существования проекта к нему присоединились также фонды «Измени одну жизнь», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», IFTI.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»