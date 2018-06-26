ЕГЭ на 100 баллов

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Семь геленджикских выпускников получили максимальные баллы по результатам ЕГЭ.

На минувшей неделе в России завершился основной период сдачи выпускных экзаменов. Последними проверили свои знания школьники, выбравшие для сдачи такие предметы, как литература и физика. В Геленджике эти экзамены написали 45 и 127 человек соответственно.

Результаты экзаменов по физике и литературе выпускники узнают не позднее 5 июля, а вот по предметам, сданным ранее, полученные баллы уже известны. Особенно успешно геленджичане написали экзамен по русскому языку - наивысший балл по этому предмету получили выпускники школы №1 имени Адмирала Холостякова, №2 имени Адмирала Ушакова и №5 имени Летейнанта Мурадяна.

Также на 100 баллов экзамен по химии написал планирующий связать свою жизнь с медициной выпускник школы №2 имени Адмирала Ушакова Джамал Галбацов. А вот закончивший обучение в школе №5 им. Летейнанта Мурадяна Владимир Биляк справился со всеми заданиями на экзамене по истории и также получил максимальный балл.

26 мая выпускники Геленджика, закончившие школу в этом году, соберутся на общегородской выпускной бал.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик