ГАИ сообщает...

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Сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска помогают дошколятам освоить азы дорожной безопасности.

В рамках мероприятия «Дети на дороге» дорожные полицейские провели с воспитанниками детского сада «Дельфин» занятие на свежем воздухе. Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Новороссийска капитан полиции Наталья Мельникова в игровой форме показала детям правила перехода проезжей части, напомнила, что всегда нужно держать за руку взрослого. Чтобы закрепить полученные знания, ребята отправились в увлекательное путешествие по стране «Дорожных знаков».

В завершении встречи ребята призвали участников дорожного движения поддержать акцию «Автокресло-детям!» и напомнили взрослым о правилах перевозки юных пассажиров, а полицейские вручили находчивым путешественникам световозвращающие браслеты.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новороссийску