Полицейские Отрадненского района посетили лагерь дневного пребывания детей

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В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» Правоохранители напомнили ребятам о правилах безопасного поведения во время летних каникул.

В Отрадненском районе в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники посетили лагерь дневного пребывания детей.

В начале мероприятия стражи правопорядка рассказали ребятам о подвигах служебных собак во время Великой Отечественной войны. Инспектор-кинолог Полина Иващенко познакомила учащихся с двумя своими напарниками – овчарками Ником и Мусиком, которые позже продемонстрировали свои умения в поиске предметов, трюки и навыки послушания.

Представитель Общественного совета при Отделе МВД России по Отрадненскому району Галина Высоцкая напомнила ребятам о правилах безопасного поведения во время летних каникул.

В завершении мероприятия участники акции поблагодарили гостей за интересную встречу и сфотографировались с полицейскими на память.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю