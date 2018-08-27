Топ-5 самых интересных вакансий августа на Кубани: требуются человек-навигатор и специалист по волшебству

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Что предлагают соискателям кубанские работодатели? Как оказалось, многим из них требуются не только строгие «белые воротнички», «прокачанные» продажники и виртуозные айтишники, но и люди незаурядных творческих профессий.

Подборку самых интересных вакансий августа составили аналитики HeadHunter.

Что увлекательнее – купаться или летать над водной гладью? Объявлен конкурс на позицию инструктора в пункт проката водной техники. В его обязанности будут входить: инструктаж, подготовка техники к эксплуатации и выдача в прокат флайбордов, гидроциклов, тюбингов, «плюшек» и «таблеток». Большим преимуществом для потенциального кандидата станут аналогичный опыт работы, техническая грамотность и умение ремонтировать водно-спортивное оборудование. Работодатель предлагает заработную плату до 40 000 рублей на руки и плавающие выходные.

Знаете все об этике делового общения, умеете соблюдать субординацию, а ваша голова работает лучше любого навигатора? Может быть, вакансия семейного водителя ждет именно вас? В обязанности войдет: своевременная подача машины, сопровождение детей на занятия, выполнение поручений руководителя и контроль за состоянием машины. Автомобиль предоставит работодатель, а предлагаемое ежемесячное вознаграждение составит от 35 000 рублей на руки.

Что может быть лучше прогулки по парку? Только прогулка по парку, образ которого создан талантливым скульптором. Специалисту предстоит заниматься преображением сафари-парка по макетам и реставрацией вольеров для животных. Претендент на данную вакансию должен уметь работать с разными видами материалов: гипсом, бетоном, деревом. Оклад скульптора составит от 30 000 рублей на руки.

Обладаете отменным чувством вкуса, навыками набросков от руки и пространственным мышлением? Крупнейшая торговая сеть магазинов мебели и товаров приглашает дизайнера торгового пространства и сезонных коллекций. Творец будет создавать уникальную и приятную атмосферу магазина, чтобы покупки посетителей становились легкими и удобными, а также следить за спросом и тенденциями розничной торговли, презентовать ассортимент, обновлять выставочные зоны и обучать персонал. Дизайнеру предлагают вознаграждение в размере от 29 500 рублей до вычета НДФЛ.

Имеете навыки волшебства и знаете основы 3D max? А хотите этому научиться? Развлекательная компания примет в свои ряды специалиста лазерного шоу. Сотруднику предстоит работать на площадке или выезжать на мероприятия для воспроизведения лазерного шоу. Работодатель хочет видеть в своей команде ответственного и коммуникабельного творческого человека, желающего быть частью волшебства. Опыт работы значения не имеет – требуются навыки работы с компьютерными программами, всему остальному научат в процессе работы. Занятость не предполагает постоянного присутствия в офисе, творить придется преимущественно по выходным. Все что нужно для работы, компания предоставит. По словам работодателя, за одно мероприятие возможно заработать от 5000 до 15000 рублей.

Источник: https://krasnodar.hh.ru/