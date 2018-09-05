Администрация Лабинского района незаконно сдала в аренду участок акватории реки Лаба

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Лабинская межрайонная прокуратура обязала районную администрацию устранить нарушения водного и земельного законодательства.

В Экологическую Вахту по Северному Кавказу из Лабинской межрайонной прокуратуры поступил ответ на её обращение по вопросу незаконности образования земельного участка в районе станицы Ахметовской, который частично расположен в акватории реки Лаба, а также на большом протяжении занимает береговую полосу этой реки.

Прокуратура признала доводы Экологической Вахты обоснованными. В письме, подписанном исполняющим обязанности Лабинского межрайонного прокурора Вадимом Лымарем, сообщается: "В ходе проверки доводов Вашего обращения установлено, что постановлением главы администрации муниципального образования Лабинский район №1072 от 18.04.2012 утверждена схема расположения земельного участка площадью 789200 кв.м. ... Управлению имущественных отношений Лабинского района было поручено обеспечить постановку вышеуказанного земельного участка на государственный кадастровый учет.

После постановки вышеназванного земельного участка на государственный кадастровый учет и присвоения ему кадастрового номера , в соответствии с постановлением и.о. главы администрации Лабинского района №3444 от 14.12.2012 указанный земельный участок был предоставлен в аренду КФХ Семенова Б.Х-М. По результатам произведенного обследования указанного земельного участка установлено, что в его границы вошла часть водной глади реки Лаба. Таким образом, земельный участок с кадастровым номером 23:18:0000000:125 сформирован и поставлен на кадастровый учет с нарушением требований ... Земельного кодекса РФ, ... Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ... Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", ... Водного кодекса РФ.

В связи с вышеизложенным, в адрес главы администрации муниципального образования Лабинский район внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения". Таким образом, органами прокуратуры сделан ещё один шаг по пресечению порочной практики образования и раздачи в пользование земельных участков в акваториях водных объектов. К сожалению, подобная практика получила самое широкое распространение на территории Краснодарского края - здесь в акваториях морей, рек, озёр, лиманов и плавневых зон незаконно образованы сотни, если не тысячи, таких участков. Ранее Лабинская межрайонная прокуратура уже предпринимала шаги по устранению такого рода нарушений - в январе подобное представление было направлено в адрес главы Лабинского городского поселения по поводу образования земельного участка в районе города Лабинска, также расположенного в акватории реки Лаба.

Если нарушения, допущенные при образовании в акваториях и береговых полосах водных объектов земельных участков не устранять, это может привести к более серьёзным последствиям в случае приватизации этих участков. В этом случае будут незаконно приватизированы не только акватория водного объекта, но и его береговая полоса. При этом будут грубо нарушены не только нормы законодательства и права граждан на свободный доступ к водоемам и их берегам, но и имущественные права Российской Федерации, в чьей собственности находятся земли водного фонда.

Источник: Экологической Вахты по Северному Кавказу