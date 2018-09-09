Владимир Синяговский: Встреча оказалась очень результативной...

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский провел рабочую встречу с министром ЖКХ Кубани Александром Волошиным и главой администрации города-героя Новороссийска Игорь Дяченко.

На встречи обсудили перспективы реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домах Новороссийска. Участники отметили рост платежей новороссийцев в региональный фонд. А значит это позволит увеличить на 2019 год объемы капитального ремонта в городе.

Вопрос переселения жителей дома 94 по Сухумийскому шоссе поставлен на решение в 2019 году. Федеральная программа по решению депутатов будет продолжена и обеспечена финансированием.

Напомним. что рабочая встреча проходила в рамках региональной депутатской недели.