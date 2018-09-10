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Школьники соберутся на туристский фестиваль
В Геленджике в конце сентября пройдет городской фестиваль туризма для учащихся общеобразовательных учреждений курорта.
Каждая школа будет представлена на фестивале командой из 8 человек, причем как юношами, так и девушками.
Традиционно программа городского туристского фестиваля включит в себя различные виды соревнований. Ребятам предстоит проявить себя в «туристической тактике» и «туристической технике», спортивном ориентировании, а также в различных творческих конкурсах.
Жить школьники будут в палатках, еду готовить на костре.
По итогам фестиваля команды, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены кубками и грамотами.
Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик