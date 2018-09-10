Школьники соберутся на туристский фестиваль

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В Геленджике в конце сентября пройдет городской фестиваль туризма для учащихся общеобразовательных учреждений курорта.

Каждая школа будет представлена на фестивале командой из 8 человек, причем как юношами, так и девушками.

Традиционно программа городского туристского фестиваля включит в себя различные виды соревнований. Ребятам предстоит проявить себя в «туристической тактике» и «туристической технике», спортивном ориентировании, а также в различных творческих конкурсах.

Жить школьники будут в палатках, еду готовить на костре.

По итогам фестиваля команды, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены кубками и грамотами.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик