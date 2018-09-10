ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приступило к строительству дублирующей нитки водопровода к поселку Верхнебаканский и селу Гайдук

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На этой неделе специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» приступили к строительству дублирующей нитки магистрального водовода МВ-3 протяженностью 700 метров диаметром 325 мм.

По водоводу МВ-3 питьевая вода с насосной станции четвертого подъема НС-4 транспортируется в село Гайдук и поселок Верхнебаканский, где проживает около 15 тысяч человек, а также находятся крупные промышленные предприятия. Общая длина магистрали составляет более 14 км. Стальной трубопровод эксплуатируется с 1983 года и уже отслужил свой нормативный срок службы. Местами толщина стенок скоррозировала и уменьшилась до 2-3 мм. В 2011 году большая часть аварийного водовода, около 9 км, была заменена, оставшиеся же участки продолжает время от времени «лихорадить». Только с января по август этого года было устранено более 35 повреждений, при этом дважды для ликвидации крупных утечек подача воды по водоводу была временно прекращена. Наибольшее опасение вызывает участок МВ-3 длиной 1428 метров, находящийся под высоким давлением до 17 атмосфер, от ПК 75+57 до водопроводного колодца, в котором магистраль делится на два водовода – один в сторону села Гайдук и второй на поселок Верхнебаканский.

«Учитывая неудовлетворительное техническое состояние, а также важность данной магистрали в системе водоснабжения двух населенных пунктов, было принято решение параллельно действующему водоводу рядом с наиболее аварийным участком проложить дублирующую нитку. Это первый этап строительства дублирующего водовода, в планах заменить весь аварийный участок», - пояснил Андрей Брынский, старший мастер участка водопроводной сети РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

Проведение работ осложнено прохождением магистрального водовода МВ-3 по горно-лесной зоне. В прокладке дублирующей нитки задействовано 14 специалистов и вся необходимая спецтехника. Завершить работы и ввести в эксплуатацию новый водовод планируется до конца сентября.

Источник: пресс-служба предприятия