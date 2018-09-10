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КПСС получила «лицензию» на участие в выборах в Госдуму без подписей!

9 сентября много сюрпризов избирателям и организаторам выборов преподнес единый день голосования.

В Якутске победила представительница партии "Возрождения России". А вот во Владимирской области сенсацию организовала КПСС.

 

Публикуем итоги участия в выборах в Законодательные собрания регионов России:

Владимирская обл. - 6,14%
Иркутская обл. - 4.82%
О Бурятия - 4,80%
Ульяновская обл. - 1,23%
Ивановская обл. - 1,97%
Во Владимирской области будет сформирована фракция депутатов КПСС.

Напомним, что в Государственной Думе РФ представлены четыре партии, которые освобождены от сбора подписей и имеют бюджетное финансирование.

Источник: Телеграм

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Категория: Новости / Общество

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