/Общество/
Владимирская обл. - 6,14%
КПСС получила «лицензию» на участие в выборах в Госдуму без подписей!
9 сентября много сюрпризов избирателям и организаторам выборов преподнес единый день голосования.
В Якутске победила представительница партии "Возрождения России". А вот во Владимирской области сенсацию организовала КПСС.
Публикуем итоги участия в выборах в Законодательные собрания регионов России:
Владимирская обл. - 6,14%
Иркутская обл. - 4.82%
О Бурятия - 4,80%
Ульяновская обл. - 1,23%
Ивановская обл. - 1,97%
Во Владимирской области будет сформирована фракция депутатов КПСС.
Напомним, что в Государственной Думе РФ представлены четыре партии, которые освобождены от сбора подписей и имеют бюджетное финансирование.
Источник: Телеграм