В социальных учреждениях Геленджика создают безбарьерную среду

/Общество/

Работы ведутся в детских садах, школах и центрах дополнительного образования.

Для создания безбарьерной среды в школе №10 им. Атамана Головатого оборудовали пандус, закупили специальное подъемное оборудование, установили тактильные таблички.

В детском саду «Рябинушка» выполнены работы по установке поручней в санузле, расширению дверных проемов, ведущих в группы, спортивный зал и другие помещения учреждения. Также был обустроен пандус, по которому можно попасть с улицы сразу в одну из групп.

Еще в одном учреждения дошкольного образования, детском саду «Аист», работы только планируют начать. Там также расширят дверные проемы, проведут капитальный ремонт туалетных комнат, установят пандусы и закупят игровое оборудование для кабинета психолога и логопедических групп.

Доступнее для маломобильных групп граждан стала спортивная школа «Виктория» и детская школа искусств. Для этого строители на входах в здания учреждений построили пандусы, установили поручни и выполнили другие работы.

Также в этом году запланирован ремонт в Центре развития творчества детей и юношества. Там обустроят подъездные пути к зданию, оборудуют кабинет для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья на первом этаже и установят поручни в туалетах.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик