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Молодежь Геленджика флэшмобом поздравила Кубань
Сегодня исполняется 81 год со дня образования региона. Постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область было принято 13 сентября 1937 года.
В День образования края школьники и студенты муниципалитета выстроились на Центральнойплощади города в слово «Кубань», а затем все вместе признались в любви к родному краю.
Также ребята вынесли на площадь 10-метровый флаг региона и запустили в небо воздушные шары синего, малинового и зеленого цвета.
С утра на Центральной площади Геленджика преподаватели учреждений культуры муниципалитета проводили для детей и взрослых различные мастер-классы.
Источник: Пресс-служба администрации Геленджика