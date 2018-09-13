/Общество/

Курортный сбор

  На официальном сайте администрации Геленджика стартовало on-line голосование по выбору объектов курортной инфраструктуры, строительство, реконструкция или  благоустройство которых будет осуществлено в 2019 году за счет средств курортного сбора.

 «Налог на отдых» в Краснодарском крае начали взимать с 16 июля. Теперь жителям и гостям городов, в которых был начат эксперимент, предстоит определиться, на что в первую очередь будут направлены собранные средства.

Геленджичанам и приезжающим на наш курорт туристам предлагается выбрать один вариант из семи предложенных. Деньги могут быть направлены на  закупку и высадку зеленых насаждений; обслуживание, содержание и ремонт фонтанов; ремонт плиточного покрытия набережной города; установку малых архитектурных форм на территории муниципалитета; обустройство скверов на пересечении улиц Садовой и Ленина в Геленджике, вблизи школы №8 им. Ц.Л. Куникова в Геленджике или по ул. Короленко в селе Дивноморское.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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