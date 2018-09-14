Минприроды Кубани придумало "ноу-хау" для оправдания незаконных заборов в лесу

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Покрывая нарушения со стороны компании "Эксим-М", незаконно огородившей участок лесного фонда возле села Криница, чиновники назвали забор "устройством для озеленения" и "опорной конструкцией для декоративных кустарников".

История с забором, который в нарушение требований Лесного кодекса РФ установила в лесу возле села Криница (город-курорт Геленджик) компания ООО "Экспорт-Импорт-М" ("Эксим-М"), получила неожиданное продолжение. Как уже сообщала Экологическая Вахта по Северному Кавказу, этот забор, который был выявлен её активистами в феврале этого года, согласно официальному письму Министерства природных ресурсов Краснодарского края, был якобы демонтирован. Подобная быстрая реакция Министерства, возможно, была следствием того, что в конце марта этого года данное нарушение было зафиксировано также заместителем председателя Совета по правам человека при Президенте РФ Евгением Бобровым. Однако утверждения о демонтаже забора оказалось ложью - что было установлено в результате инспекции, проведённой ЭкоВахтой в конце июля. Абсолютно никаких перемен с ограждением, установленным вокруг арендованной "Эксим-М" территории, не произошло. Этот факт был предан широкой огласке, а также соответствующие обращения были направлены в различные инстанции, в том числе, на имя губернатора Краснодарского края, в чьём подчинении находится краевое Министерство природных ресурсов.

После чего последовала очень интересная реакция этого министерства. Минприроды прислало очень интересный ответ-отклик на публикацию ЭВСК. Письмо подписано заместителем министра Дмитрием Медянцевым. Этот ответ очень хорошо характеризует данное министерство. Из письма следует, что этот государственный орган, вместо того, чтобы защищать закон и права граждан совершенно открыто и достаточно нелепым способом пытается оправдать нарушителя.

Заместитель министра, видимо "забыл", что он же всего несколько месяцев назад дважды (один раз в апреле, а другой раз - в июне) сообщал в Экологическую Вахту о том, что забор демонтирован, на этот раз сообщает: "На участке, переданном в аренду ООО "Экспорт-Импорт-М", расположено устройство для оформления озеленения, представляющее собой опорную конструкцию для декоративных вьющихся кустарников". Как говорится, хоть стой, хоть падай. Такого, честно говоря, в практике официального общения ЭкоВахты с госорганами ещё не было. Министерство, которое вопреки интересам государственной службы очень часто действует в тандеме с нарушителями лесного законодательства, на этот раз запустило в ход "ноу-хау" - теперь незаконный забор в лесу можно назвать "опорной конструкцией для декоративных кустарников" - и всё, в глазах министерских чиновников он магически перестает быть забором. В этой связи, видимо, следует ожидать резкого роста "декоративного озеленения на опорных конструкциях" вокруг арендованных лесных участков в Краснодарском крае.

Далее Дмитрий Медянцев сообщает, что "опорная конструкция не является непрерывной, оборудована проходами и не препятствует свободному проходу граждан". К письму приложены фотографии крайне низкого качества. На них показаны проем калитки при входе на территорию, арендованную "Эксим-М", с которой снята сама калитка, но забор вокруг нее остался, лес вокруг огороженного участка, а также остов металлического забора на двух участках, с которого снята решетка. Фотографии говорят о том, что после публикации Экологической Вахты "Эксим-М" все-таки частично забор демонтировал, но таким образом, чтобы в любой момент его можно было без проблем восстановить. Однако все эти декоративные меры не решают проблему и не устраняют допущенное нарушение закона.

При этом необходимо отметить, что Министерство не привлекло ООО "Эксим-М" ни к какой ответственности и утверждает, что никаких нарушений со стороны этой компании не было в принципе. Однако заместитель министра Дмитрий Медянцев до подписания им вышеуказанных двух официальных писем о "демонтаже забора" сначала имел по данному вопросу совершенно другую позицию и дважды подписывал письма о выявленных со стороны ООО "Эксим-М" нарушениях. Первоначально в официальном письме, направленном в Экологическую Вахту в марте этого года, он сообщил:"В результате осмотра лесного участка специалистами Геленджикского лесничества - филиала ГКУ КК "Комитет по лесу" нарушения указанные в Вашем обращении подтвердились. ГКУ КК "Комитет по лесу" будут приняты меры по устранению нарушений лесного законодательства и привлечению виновных лиц к ответственности". А затем - в апреле этого года - он написал в Экологическую Вахту, что "При осмотре лесного участка, указанного в Вашем обращении, 30 марта 2018 года специалистами Геленджикского лесничества - филиала ГКУ КК "Комитет по лесу" установлены нарушения лесного законодательства - использование арендатором лесного участка без учета требований проекта освоения и как следствие не соблюдение условий договора аренды лесного участка. В результате установленных нарушений ГКУ КК "Комитет по лесу" в отношении арендатора лесного участка возбуждено административное дело по части 4 статьи 8.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

То есть сначала выявленные Экологической Вахтой нарушения подтверждаются, в отношении нарушителя возбуждается дело об административном правонарушении, которое не может быть просто так закрыто. А потом этот дело чудесным образом испаряется, как будто нарушений и не было вовсе.

Экологическая Вахта будет добиваться не декоративного, а реального демонтажа всех незаконно установленных на арендованном ООО "Эксим-М" участке ограждений, а также привлечения к ответственности должностных лиц, которые незаконно "замяли" дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении этой компании. Есть основания полагать, что странные и прямо противоречащие друг другу действия чиновников по этому делу имеют под собой коррупционную основу. ЭкоВахта надеется на адекватную реакцию на её обращения по данной проблеме со стороны других государственных контрольных органов, которые не связаны с арендатором настолько тесной дружбой, чтобы в попытке покрыть допущенные нарушения идти на подобные уловки.

Участок лесного фонда в выделе 15 квартала 30Б Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского лесничества передан в аренду компании ООО Эксим-М" согласно договору аренды №74/06-08 от 25.07.2008г. Он имеет площадь 1,5 гектара и расположен в пределах земельного участка 23:40:0807019:41. Участок находится между жилой зоной села Криница и обрывом, возвышающимся над берегом Черного моря. В течение почти 10 лет на территории участка никакой хозяйственной деятельности не велось и только в 2017 году на части участка была организована база отдыха.

Собственником и директором ООО "Эксим-М" является Кривнев Игорь Владимирович - близкий родственник Кривневой Елены Владимировны. Которая, в свою очередь, является женой Евгения Муравьёва, бывшего вице-губернатора Краснодарского края.

Андрей РУДОМАХА

Источник: Экологическая Вахта по Северному Кавказу