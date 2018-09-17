Все о работе и учебе - в одном месте

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21 сентября во Дворце культуры, искусства и досуга Геленджика пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов».

На ярмарке свои вакансии представят более 40 работодателей муниципалитета. Граждане смогут ознакомиться с информацией о вакансиях города и края, пройти собеседование с работодателями, оставить свое резюме на рассмотрение, получить консультации по вопросам трудового законодательства, профессиональной ориентации, переобучения, стажировке.

Для учащихся общеобразовательных школ города будет представлена учебная база г. Геленджика и г. Новороссийска.

Посетить ярмарку вакансий все желающие смогут с 10.00 до 13.00.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик