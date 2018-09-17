/Общество/

Все о работе и учебе - в одном месте

21 сентября во Дворце культуры, искусства и досуга Геленджика пройдет общегородская ярмарка вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов».

 На ярмарке свои вакансии представят более 40 работодателей муниципалитета. Граждане смогут ознакомиться с информацией о вакансиях города и края, пройти собеседование с работодателями, оставить свое резюме на рассмотрение, получить консультации по вопросам трудового законодательства, профессиональной ориентации, переобучения, стажировке.

Для учащихся общеобразовательных школ города будет представлена учебная база г. Геленджика и г. Новороссийска.

Посетить ярмарку вакансий все желающие смогут с 10.00 до 13.00.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 114 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

На БМП-3 провели боевые стрельбы на учениях с артиллеристами

Социальные вопросы – на особом контроле

За прошедшие сутки спасатели 5 раз выезжали для оказания помощи сочинцам

В российской военной базе в Абхазии военнослужащие соревнуется за звание лучшего спортивного подразделения

Сентябрь дарит теплые дни