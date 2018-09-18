Прокуратура Северского района отменила существование реки Афипс

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Прокурор Фоменко всерьёз утверждает, что если акватория реки Афипс не поставлена на кадастровый учёт, то её нет в природе.

Прокурор Северского района Краснодарского края Евгений Фоменко прислал ответ на жалобу Экологической Вахты по Северному Кавказу, в которой обжаловалось бездействие заместителя прокурора этого района Георгия Томбулова, выраженное в непринятии мер по факту незаконной приватизации части акватории реки Афипс в посёлке Афипский. Прокурор поддержал своего заместителя и вслед за ним официально заявил, что если границы водного объекта не поставлены на кадастровый земельный учёт, значит, этого объекта юридически не существует. И, соответственно, никаких нарушений в том, что часть акватории реки Афипс приватизирована, нет. Прокурор вполне официально утверждает, что в связи с тем, что границы водного объекта "река Афипс" не определены, достоверно установить или опровергнуть факт нарушения прав Российской Федерации и неопределенного круга лиц на свободный доступ к водному объекту не представилось возможным". Выехать на место и убедиться, что река Афипс действительно существует, для северских прокуроров за несколько месяцев, которые они проверяют обращения Экологической Вахты по этому вопросу, тоже, очевидно, "не представилось возможным".

Эта история разыгралась вокруг земельного участка с кадастровым номером 23:26:0203045:319, расположенного на правом берегу Афипса напротив посёлка Афипский между трассой Краснодар-Новороссийск и рекой. При этом участок захватывает береговую полосу этой реки и значительный участок её акватории. Его границы доходят почти до противоположного берега Афипса. Как свидетельствует выписка и Единого реестра недвижимости, собственником участка с начала 2016 года является гражданин Юкин Сергей Геннадьевич. Федеральное законодательство однозначно запрещает приватизацию акваторий и береговых полос водных объектов, которые относятся к землям общего пользования, однако краевое управление Росреестра этого "пустяка" не заметило и зарегистрировало право собственности на обширный участок реки и её береговой полосы. Как выяснилось, в основе этой небольшой земельной аферы, как это очень часто бывает в Краснодарском крае, стоит судебное решение. Это решение Северского районного суда от 19 октября 2012 года по делу №2-1624/12 о разделе другого земельного участка между несколькими лицами. Суд тоже не обратил внимания на то, что спорный участок частично находится в реке, и, не исследовав сути вопроса, указал, что он находится "в границах СПК "Аврора", хотя акватория реки никогда не входила в границы ни бывшего колхоза "Аврора", ни созданного на его основе сельскохозяйственного кооператива. А прокуратуре, похоже, просто лень заниматься оспариванием этого неправосудного решения, а также решений о первичном формировании земельного участка, часть которого затем была приватизирована в пользу Юкина.

Союзником северской прокуратуры в вопросе отрицания существования реки Афипс выступают органы Росреестра. Что вполне понятно, так как именно этими органами были ранее приняты решения о постановке на кадастровый учёт и о регистрации права собственности на часть акватории этой реки в составе участка 23:26:0203045:319. Следом за прокуратурой Филиал ФКП Росреестра по Краснодарскому краю утверждает, что до постановки координат границ водного объекта на кадастровый учет возможность подтвердить или опровергнуть факт нахождения части водного объекта на указанном земельном участке отсутствует".

Обратиться же в Кубанское бассейновое водное управление, которое курирует водные объекты на территории Краснодарского края и которое сообщило бы, что река Афипс официально внесена в Государственный водный реестр, Прокуратура Северского района не удосужилась. Это дополнительно свидетельствует о её необъективности при проведении данной проверки.

Интересно и то, какие "меры" приняла прокуратура района, чтобы создать видимость реагирования на обращение Экологической Вахты. Она направила информационное письмо в Министерство природных ресурсов Краснодарского края "для рассмотрения вопроса о необходимости выполнения в отношении данного водного объекта мероприятий по определению его границ". Которое вообще ни к чему данное министерство не обязывает. Министерство ответило прокуратуре, что работы по установлению местоположения береговой полосы рассматриваемого водного объекта запланированы на 2018 год". Что при этом важно, министерство не границы реки Афипс собирается определять, а местоположение береговой полосы, что юридически сейчас никак не определяет границу водного объекта. А когда этот орган будет определять границы реки - никому не известно. Законодательное требование о необходимости внесения в кадастр недвижимости границ водных объектов было введено только в 2015 году, и сейчас в Краснодарском крае нет ни одного водоёма, границы которого установлены в соответствии с этим требованием. И, если следовать искажённой логике северских прокуроров, в Краснодарском крае вообще нет ни одного водного объекта. Такой смахивающий на фантасмагорию подход открывает безграничный простор для земельного беспредела и приватизации земель водного фонда.

К счастью, большинство других территориальных прокуратур в Краснодарском крае не настолько близоруки, как прокуратура Северского района, которая в упор не желает видеть, что река Афипс существует. Другие прокуратуры, как правило, водные объекты, там, где они физически существуют, прекрасно видят. В этой связи сейчас повсеместно на территории края по аналогичным обращениям Экологической Вахты различными прокуратурами предпринимаются реальные действия по отмене незаконных решений об образовании и приватизации земельных участков в акваториях водных объектов.

Экологическая Вахта категорически не согласна с прокурором Фоменко, взявшим на себя смелость утверждать, что реки Афипс юридически не существует. Из чего следует, что её акваторию и береговые полосы можно свободно обращать в частную собственность, пока границы реки не внесут в Государственный реестр недвижимости. В этой связи координатор ЭВСК Андрей Рудомаха направил жалобы на его бездействие в адрес прокурора Краснодарского края Сергея Табельского и заместителя генерального прокурора Андрея Кикотя. ЭкоВахта надеется, что вышестоящие прокуроры поправят коллегу из Северского района и защитят права граждан на свободный доступ к реке Афипс и её берегам, а также имущественные интересы Российской Федерации, в чьей исключительной собственности находятся водные объекты.

Источник: Экологической Вахты по Северному Кавказу