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В Славянском районе прокуратурой приняты меры по восстановлению прав медицинских работников на получение компенсационных выплат

Славянской межрайонной прокуратурой проведена проверка доводов   обращений 3 работников муниципального бюджетного учреждения «Славянская ЦРБ» по вопросу длительной невыплаты им  расходов, связанных с их командировкой в город Краснодар.

Установлено, что в нарушение трудового законодательства заявительницам не произведено возмещение расходов, связанных со служебной командировкой в город Краснодар со 2 по 27 октября 2017 года в размере более 39 тысяч рублей.

По результатам проверки в интересах заявителей в суд направлены исковые заявления о взыскании расходов, связанных со служебной командировкой, по результатам рассмотрения которых требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

До вступления решений суда в законную силу причитающиеся работницам денежные средства выплачены в полном объеме.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-slavyanskom-rayone-prokuraturoy-prinyaty-mery-po

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Категория: Новости / Общество

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