С дружеским визитом в город-побратим

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Делегация Геленджика посетила французский Ангулем - город, с которым российский курорт связывают более 40 лет дружбы и сотрудничества в различных сферах.

В этот раз в состав геленджикской делегации вошли сотрудники профильных управлений городской администраций и руководители органов ТОС.

Программа пребывания геленджичан в Ангулеме включала в себя официальные встречи, а также различные экскурсии и участие в мероприятиях.

Так, в один из дней сотрудники геленджикской администрации посетили комитеты мэрии Ангулема и обменялись опытом работы по различным направлениям. В частности, в торгово-промышленной палате геленджичанам рассказали, что в Ангулеме существует система профессионального образования и повышения квалификации работников. Средства на обучение своего персонала и вновь поступающих специалистов отчисляют работодатели.

Начальник финансовой службы рассказала о формировании городского бюджета Ангулема, а также она отметила, что налоги во Франции платит каждый житель, так как за невыполнение данной обязанности предусмотрены большие штрафы или уголовная ответственность.

Также в дни пребывания в Ангулеме геленджичане посетили приморский курортный город Руайан, знаменитый Музей бумаги и Международный центр комиксов, стали зрителями авторалли ретромашин, которое проводится на старинных улицах Ангулема.

Проживали геленджичане традиционно во французских семьях.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик