Директора школ Геленджика и греческих городов Салоники и Катерини подпишут договоры о сотрудничестве

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Для этого на курорт в начале следующей недели прибудет иностранная делегация в составе 21 человека.

В 2016 году школьники Геленджика в рамках перекрестного года российской и греческой культуры начали осваивать азы нового языка. Сначала занятия проходили во внеурочное время как факультативные, а в 2017 году в 7 школах муниципалитета более 200 детей приступили к изучению греческого языка как второго иностранного. В этом учебном году их количество увеличилось уже до 652 человек.

Методическую и материальную поддержку школам муниципалитета оказывает городская национально-культурная общественная организация «Геленджикское общество греков».

С целью дальнейшего укрепления двусторонних связей между городами двух стран в образовательной сфере в апреле этого года директора школ России и Греции подписали протоколы о намерениях сотрудничества.

В рамках предстоящего визита греческая делегация посетит общеобразовательные учреждения Геленджика, Греческий культурный центр, Центр развития творчества детей и юношества и другие объекты.

Центральным событием визита станет церемония подписания договоров о сотрудничестве, что позволит значительно расширить взаимодействие сторон в целях дальнейшего внедрения как греческого языка в школах Российской Федерации, так и русского языка в общеобразовательных учреждениях Греции.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик