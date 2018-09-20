Годы летят, за ними не угнаться…

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1 и 2 октября в Геленджике пройдут мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей.

В первый октябрьский день люди «серебряного возраста» приглашаются к 10.00 на бесплатные экскурсии в историко-краеведческий музей, а затем, в 15.00, на большой праздничный концерт во Дворец культуры, искусства и досуга города. Вниманию пожилых людей будут представлены концертные номера лучших творческих коллективов и исполнителей муниципалитета.

Перед началом концерта зрители смогут ознакомиться с работами фотохудожников Краснодарского края, представленными на передвижной фотовыставке «Земля и люди», посвященной 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, а также сделать фотографии на память в специально оформленной фотозоне.

Также 1 октября праздничные концерты пройдут в сельских учреждениях культуры: в 16.00 – во Дворце культуры с. Дивноморское, в 17.00 – в Доме культуры с. Пшада и детской школе искусств с. Архипо-Осиповка.

В селе Кабардинка мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей, состоится 2 октября в 15.00 у местного Дома культуры.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик