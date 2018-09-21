Началась продажа билетов на кубковый матч "Черноморца" с московским "Спартаком"

Давно в городе-герое Новороссийске не было такого ажиотажа к предстоящему матчу "Черноморца". Еще бы в Новороссийск приезжает самая титулованная команда России московский "Спартак". Люди занимали очередь за билетами с 8 утра, об этом сказал обладатель первого билета Юрий Журавка. В первые часы после открытия касс очередь напоминала вулкан, каждому хотелось побыстрее взять вожделенный билетик. К счастью все обошлось без эксцессов. К 5 часам вечера ряды желающих значительно уменьшились.

Вот уже третий день идут продажи. Интерес не ослабивает со стороны болельшиков. Билеты остались в основном на Северную трибуну.

Кстати, проживать команда из столицы будет в гостинице "Новороссийск".

Сергей Шахвердов