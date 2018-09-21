/Общество/

Началась продажа билетов на кубковый матч "Черноморца" с московским "Спартаком"

Давно в городе-герое Новороссийске не было такого ажиотажа к предстоящему матчу "Черноморца". Еще бы в Новороссийск приезжает самая титулованная команда России московский "Спартак". Люди занимали очередь за билетами с 8 утра, об этом сказал обладатель первого билета Юрий Журавка. В первые часы после открытия касс очередь напоминала вулкан, каждому хотелось побыстрее взять вожделенный билетик. К счастью все обошлось без эксцессов. К 5 часам вечера ряды желающих значительно уменьшились.
Вот уже третий день идут продажи. Интерес не ослабивает со стороны болельшиков. Билеты остались в основном на Северную трибуну.
Кстати, проживать команда из столицы будет в гостинице "Новороссийск". 
Сергей Шахвердов
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 159 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Десант морской пехоты Каспийской флотилии захватил участок морского побережья

Первый этап ремонта завершен

В Краснодаре вынесен приговор застройщику, совершившему обман участников долевого строительства на сумму более 12 миллионов рублей

Началась продажа билетов на кубковый матч "Черноморца" с московским "Спартаком"

Глава профсоюза футболистов: «За последние годы Россия потеряла 40% профессиональных клубов»