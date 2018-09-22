На Балтийском флоте состоялся сбор специалистов штурманской службы

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На Балтийском флоте прошел учебно-методический сбор специалистов штурманской службы флота. В нем причиняли участие более 200 специалистов штурманской службы из Балтийской и Ленинградской военно-морских баз флота.

В ходе проведения сбора участниками изучались методика планирования и отработки повседневной и боевой организации, приготовления штурманской боевой части корабля к бою и походу, задачи боевого кораблевождения, методика выработки и выдачи навигационных данных, требующихся для проведения боевых стрельб и другие специальные задачи. Особое внимание на сборе уделялось вопросам организации штурманской службы на корабле, выполняющем задачи боевого дежурства, а также изучению новых морских средств навигации.

Кроме того, участники сбора на базе филиала ВУНЦ ВМФ в г. Калининграде провели подготовку расчетов ГКП-БИП-штурман (главный командный пункт – боевой информационный пост – штурман) по кораблевождению и обеспечению навигационной безопасности плавания надводных кораблей.

При помощи командирского тактического тренажер «Мостик» участникам моделировались элементы плавания корабля на выходе из Минной гавани Балтийской военно-морской базы, прохождения молов и постановке корабля на якорную стоянку. Задачи расчетов по безопасному прохождению заданного участка акватории периодически усложнялись путем ввода в систему различных данных – неблагоприятной гидрометеорологической обстановки, целеуказаний, а также других факторов, влияющих на навигационную безопасность и боеспособность корабля в целом.

В настоящее время все корабли и суда Балтийского флота оснащены новыми морскими средствами навигации. В частности, на кораблях установлены новейшие гидрометеокомплексы «Характер-К», электронные картографические навигационные информационные системы «Аляска» и «Сегмент», гирокурсоуказатели «ГКУ-5», интегрированные малогабаритные системы навигации и стабилизации «Кама», корабельные приемоиндикаторы «Квиток», поставлены модернизированные лаги и магнитные компасы. Эта техника позволяет штурманам качественно планировать маршруты перехода и следить за выполнением графика похода.

Источник: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту