Незаконно образованный в реке Левый Бейсужёк участок снят с учета

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Прокуратура и суд Кореновского района оперативно устранили типичное для Кубани нарушение закона. Как правило, подобные проблемы не разрешаются годами.

Недавно Экологическая Вахта сообщала о том, что в Кореновском районе Краснодарского края прокуратура, рассмотрев обращение организации, признала незаконным образование районной администрацией земельного участка 23:12:0701007:218 в акватории реки Левый Бейсужёк, а также сдачу этого участка в аренду местному депутату и предпринимателю Василию Кононенко. На тот момент ещё не было известно о том, каковы результаты мер прокурорского реагирования.

Вчера в ЭкоВахту поступило ещё одно письмо из Прокуратуры Кореновского района, в котором сообщается о том, что её требования о снятии вышеуказанного земельного участка с кадастрового учёта удовлетворено Кореновским районным судом 17 июля 2018г. и что это решение вступило в законную силу.

ЭкоВахта нашла данное судебное решение на сайте Кореновского суда. Дело рассматривалось судьёй Станиславом Лазаровичем. Прокуратуру представлял помощник прокурора Дмитрий Молдаван, который непосредственно вёл проверку по обращению ЭкоВахты, ставшему основанием для обращения в суд. Также в судебном заседании участвовали представители районной администрации и краевого управления Росреестра. Представитель администрации Ольга Симсон против удовлетворения иска возражала и пыталась доказать, что участок был образован законно, однако суд встал на сторону прокуратуры.

Из судебного решения следует: "Исковое заявление мотивированно тем, что прокуратурой ... на основании обращения Рудомахи А.В. проведена проверка исполнения земельного и водного законодательства, по итогам которой выявлено, что земельный участок с кадастровым номером 23:12:0701007:218, расположенный по адресу: Кореновский район, хутор Бураковский ... частично находится на землях, покрытых водным объектом - река Левый Бейсужек, что является нарушением норм Водного и Земельного кодексов РФ.

... В соответствии с пунктом 2 статьи 102 Земельного кодекса РФ на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

...Таким образом, суд полагает установленным, что администрацией муниципального образования Кореновский район допущены нарушения вышеуказанных норм.

Учитывая ... вышеизложенные обстоятельства, суд считает необходимым обязать администрацию муниципального образования Кореновский район устранить допущенные нарушения закона и снять с государственного кадастрового учета вышеуказанный земельный участок".

После того, как данное решение вступило в законную силу, остался этап его практической реализации - непосредственного снятия спорного земельного участка с кадастрового учёта. Как оказалось, к настоящему времени это уже произошло. Если на начало сентября участок 23:12:0701007:218 на публичной кадастровой карте отображался, то сейчас его на этой карте уже нет.

Координатор Экологической Вахты Андрей Рудомахапрокомментировал эту ситуацию: "Считаю необходимым отметить, что в данном конкретном случае и прокуратура, и суд не просто встали на защиту закона и прав граждан, но и произвели всю процедуру по устранению имевшего место нарушения максимально прямым и быстрым путём. По данному вопросу я обратился в прокуратуру в мае этого года и уже сейчас проблема полностью и окончательно разрешена. Во многих других случаях территориальные прокуратуры в Краснодарском крае, даже если они признают незаконность образования и приватизации земельных участков в акваториях водоёмов, запускают долгую волынку кривых и неэффективных методов устранения этих очевидных нарушений закона. Вместо того, чтобы самим подавать иски в суды, они начинают переадресовывать обращения в другие органы, направляют представления об устранении нарушений. Как показывает наша большая практика таких дел - всё это работает плохо. Случай с участком в хуторе Бураковском, точнее, с тем, как было устранено нарушение закона с ним, должен стать образцом для других прокуратур. Именно так и нужно действовать - сразу подавать иск в суд и требовать снятия незаконно образованного участка с кадастрового учёта - то есть его ликвидации. Беззаконие с массовыми захватами акваторий водных объектов начинается именно с образования подобных участков. В Краснодарском крае только ЭкоВахтой выявлено несколько сотен таких участков, а всего их на территории региона - тысячи. Проблему эту нужно решать действенным путем, а не действовать полумерами, ходя годами вокруг того или иного участка, как это очень часто происходит".

Источник: ЭВСК, Пресс-служба