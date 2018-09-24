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Будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения
Уважаемые граждане! 26 сентября 2018 года с 10:00 до 12:00 министерством ГО и ЧС Краснодарского края будет проводиться ПЛАНОВАЯ комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электромеханических сирен и сиренно-речевых установок (подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!») на территории муниципального образования город Новороссийск.
ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ!!! Следите за сообщениями средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ.
Источник: МБУ "Безопасный город"