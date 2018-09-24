/Общество/

Будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения

Уважаемые граждане! 26 сентября 2018 года с 10:00 до 12:00 министерством ГО и ЧС Краснодарского края будет проводиться ПЛАНОВАЯ комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения  с включением электромеханических сирен и сиренно-речевых установок (подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!») на территории муниципального образования город Новороссийск.

ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ!!! Следите за сообщениями средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ.

Источник: МБУ "Безопасный город"

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 121 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

"Проблема – не в Минске"

Прогноз погоды на Кубани на 25 сентября

“Не мучайте меня!”: Переезд Орбакайте больно ударил по Преснякову

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о серии краж

Будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения