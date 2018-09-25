Миллионный квадратный метр жилья для железнодорожников сдан ОАО «РЖД»

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Миллионный квадратный метр служебного жилья, построенный ОАО «РЖД», сдан в Ростовской области. Он пришелся на 16-квартирный дом, возведенный в хуторе Марьяны Чертковского района.

25 сентября в торжественной обстановке ключи от квартир новоселам вручили заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов, первый заместитель начальника СКЖД Алексей Черняев и заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.

Новый дом предназначен для сотрудников, обслуживающих двухпутную электрифицированную железнодорожную линию Журавка – Миллерово. Новоселами стали сотрудники дирекций инфраструктуры и управления движением, а также связисты и энергетики, которые работают на станциях Кутейниково, Виноградовка и Сохрановка.

– Главным активом компании РЖД неизменно остаются наши сотрудники, многие из которых работают на отдаленных станциях, весьма в непростых условиях, – отметил Дмитрий Шаханов. – Сделать их жизнь более комфортной призвана «Концепция жилищной политики ОАО «РЖД», которая предполагает не только субсидируемые ипотечные кредиты, но и обеспечение сотрудников служебным жильем. Сегодня в таком жилье проживает почти 17 тысяч семей железнодорожников. Миллионный квадратный метр – это серьезный рубеж, и в будущем мы также намерены уделять решению жилищных вопросов своих работников повышенное внимание.

Общая площадь сданного дома составляет 778 кв. м. В нем создано комфортное пространство для жизни – восемь однокомнатных и столько же двухкомнатных квартир площадью 40 кв.м. и 56,5 кв.м. соответственно. Благоустроенные квартиры, оборудованы всем необходимым для проживания, включая спальную и кухонную мебель. Немаловажно и то, что в населенном пункте, где построен дом, развитая социальная инфраструктура: в шаговой доступности детский сад и школа. Напомним, что в октябре 2017 года в хуторе Марьяны был построен первый 16-квартирный дом для сотрудников СКЖД.

Строительство технологического жилья ведется компанией в соответствии с «Концепцией жилищной политики ОАО «РЖД», принятой в мае 2005 года.

В период с 2005 года по 2018 год по сети железных дорог России был построен один миллион квадратных метров технологического жилья, которое предоставляется железнодорожникам как служебное.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги