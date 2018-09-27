Военные городки готовы к отопительному сезону

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В соединениях и воинских частях Южного военного округа, расположенных на территориях субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в местах дислокации военных баз (Республика Абхазия, Республика Армения и Республика Южная Осетия) завершена подготовка казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений к новому отопительному сезону.

Работы по подготовке к зиме были проведены силами подрядных организаций. В общей сложности к отопительному сезону подготовлено более 14,5 тыс. объектов казарменно-жилого фонда и около 1 тыс. жилых домов округа, которые расположены почти в 1 тыс. военных городках. Особое внимание при подготовке к холодам было уделено состоянию котельных, расположенных на военных объектах округа. В ЮВО к зиме подготовлено более 750 котельных.

Специалисты коммунальных служб обследовали и отремонтировали около 7 тыс. километров инженерных сетей. Эксплуатационными службами проверены и при необходимости восстановлены тепловые контуры зданий, очищены от грязи и мусора канализационные колодцы проведены промывка всех систем и пробные топки. На ряде объектов теплоснабжения проведен капитальный ремонт.

В настоящее время нормативный запас топлива на прикотельных складах округа составляет более 25 тыс. тонн твердого и жидкого котельного топлива, что позволяет обеспечить своевременное начало отопительного периода.

Проверка состояния казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений комиссией штаба ЮВО показала – военный округ к новому отопительному сезону готов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа