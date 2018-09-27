ЕСПЧ рассматривает жалобу Андрея Рудомахи на незаконные решения российских судов

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Европейский суд по правам человека направил запрос российским властям по поводу законности штрафа, наложенного на координатора ЭВСК из-за отсутствия ярлыка "инагента" на некрологе памяти Алексея Яблокова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 7 сентября 2018г. коммуницировал жалобу координатора Экологической Вахты по Северному Кавказу (ЭВСК) Андрея Рудомахи по делу, связанному с тем, что на организацию в сентябре 2016 года был незаконно наложен статус "НКО, выполняющего функции иностранного агента". Номер жалобы, согласно номенклатуре документации ЕСПЧ - 7995/18. Жалоба направлена в связи с делом полуторагодичной давности, в рамках которого на Рудомаху решением Советского районного суда города Краснодара был наложен штраф в 100 тысяч рублей за то, что на опубликованном на сайте ЭВСК некрологе памяти выдающегося эколога и члена Совета организации Алексея Яблокова отсутствовал ярлык "иностранного агента". ЕСПЧ направил российской стороне перечень вопросов, на которые официальные органы страны должны до конца текущего года предоставить ответы.

Жалоба лидера ЭкоВахты на российское правосудие попала в число десятков других жалоб российских некоммерческих организаций на их незаконное включение в перечень "иностранных агентов" и привлечение к ответственности за "недобровольное" вхождение в этот реестр и другие "нарушения", связанные с наложением на них этого статуса.

Напомним, что в сентябре 2016 года Минюст России включил Экологическую Вахту по Северному Кавказу в реестр НКО-"иностранных агентов". После этого сначала Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу (ЮФО), а затем Управление Минюста РФ по Республике Адыгея возбудили в отношении организации три административных дела, в рамках которых как на организацию, так и на Андрея Рудомаху в декабре 2016 года были наложены крупные штрафы в 700 тысяч рублей.

Затем последовали вторая и третья волна возбуждённых в отношении ЭВСК и её руководителя административных дел в связи с наложением на неё статуса "инагента". Целью этой кампании было удушение независимой и крайне неудобной для коррумпированных российских органов власти общественной организации. Всего было возбуждено 7 дел, в рамках которых наложено 900 тысяч рублей штрафов. Защищая себя, организация была вынуждена вступить в длинную череду судебных тяжб. Удивительным образом, несмотря на то, что российская судебная система имеет мало общего с правосудием, в шести из семи возбуждённых против неё и её руководителя дел, ЭВСК и Рудомахе удалось победить, и штрафы на 800 тысяч рублей были признаны незаконными. Юридическую поддержку ЭкоВахте в судебном противостоянии с органами Роскомнадзора и Минюста оказал "Клуб юристов НКО" - общественная организация, профессионально занимающаяся защитой прав и интересов некоммерческих организаций.

Интересно, что все дела, которые выиграла Экологическая Вахта, рассматривались судами Республики Адыгея. А единственное проигранное дело - судом Краснодарского края. При этом незаконность принятого по нему решения является стопроцентной - так как дело рассматривалось ненадлежащим судом - Советский районный суд не имел права рассматривать это дело, так как оно ему неподсудно. Это является наглядной демонстрацией того, до какого уровня скатилась судебная система в Краснодарском крае

История этого дела следующая. В январе 2017 года на сайте Экологической Вахты был опубликован некролог памяти Алексея Яблокова. Управление Минюста по Адыгее, которое непонятно на каких основаниях постоянно "проверяет" сайт ЭкоВахты, обнаружило, что под этим текстом отсутствует пометка о том, что организация признана "иностранным агентом", и сообщило об этом в Управление Роскомнадзора по ЮФО. Это Управление в отношенииЭВСК и Рудомахи возбудило административные дела, грозящие штрафами от 300 до 500 тыс. и от 100 до 300 тыс. рублей соответственно. Вследствие судебной ошибки два этих дела были направлены на рассмотрение в Советский районный суд города Краснодара, но попали к разным судьям. Дело против ЭкоВахты рассматривал судья Николай Арестов. Оно, в соответствии с нормами закона, было возвращено по подведомственности в Майкопский городской суд, который по результатам рассмотрения делаограничился вынесением организации предупреждения в связи с малозначительностью нарушения. А дело против Рудомахи, как руководителя организации, попало к судье Советского районного суда Сергею Баранову, который, не вникая ни в суть дела, ни в то, что оно ему неподсудно, 19 апреля 2018г. наложил на Рудомаху штраф в 100 тысяч рублей. Рудомаха обжаловал это решение в Краснодарском краевом суде, однако по вине Почты России данная жалоба в суд не была доставлена. Вина почтовых работников в недоставке жалобы дальнейшем была признана и самой Почтой России, и Прокуратурой Краснодарского края. В краевой суд была направлена повторная жалоба и заявление о восстановлении срока обжалования, однако апелляционная инстанция краевого суда в лице судьи Валерия Шелудько отказалась восстанавливать срок и рассматривать жалобу по существу. После чего на это решение была направлена кассационная жалоба, но в её удовлетворении было отказано заместителем председателя Краснодарского краевого суда Сергеем Свашенко.

Вследствие принятия этих неправосудных решений руководитель юридической службы "Клуба юристов НКО" Максим Оленичев направил жалобу в Европейский суд по правам человека, указав на нарушения прав самого координатора организации Андрея Рудомахи на справедливое судебное разбирательство, а также на тот факт, что все эти решения, по сути, являются следствием того, что Экологическая Вахта по Северному Кавказу ранее была неправомерно признана НКО-"иностранным агентом", чем российские власти грубо нарушили право на свободу выражения мнений и свободу ассоциаций и фактически дискриминировали организацию и её членов.

"Коммуникация" жалобы, которую произвёл Европейский суд по правам человека, означает, что российской стороне был направлен официальный запрос с перечнем вопросов по существу доводов заявителя, а также сама жалоба. В частности, ЕСПЧ попросил разъяснить, ясно ли изложено в российском законодательстве требование о маркировке информационных материалов, которые выпускают НКО-"иностранные агенты", а также видят ли российские суды разницу между теми материалами, которые публикуются от имени организации, и авторскими текстами.

Особенностью дела №7995/18 по жалобе Рудомахи является то, что ЕСПЧ будет его рассматривать, очевидно, после того, как будет вынесено решение по массовым жалобам других российских НКО на применение закона об "иностранных агентах" как такового.

В настоящее время в ЕСПЧ находятся на рассмотрениижалобы нескольких десятков российских организаций, которые были включены в реестр "иностранных агентов" и оштрафованы Минюстом России. Среди них - "Экозащита!", рязанский "Мемориал", "Экологическая вахта Сахалина", фонд "Правовая миссия", организация "Школа призывника", калининградская НКО "Мир женщины", центр "Сова", Южный правозащитный центр, "Левада-Центр" и многие другие известные организации.

"Европейский суд по правам человека остаётся для некоммерческих организаций тем судом, где, к счастью, возможно объективное правосудие. Решение по "инагентским" делам распространяется на все страны Совета Европы и позволит остановить применение этого закона не только в России, но и, например, в Венгрии, где тоже наблюдаются большие проблемы с правами НКО. Экологическая Вахта по Северному Кавказу - пример мужественной организации, которая борется за своё право существовать и работать во благо нашего экологического благополучия. Мы гордимся, что можем защищать ЭкоВахту от штрафов и препятствий в её работе", - прокомментировала коммуникацию жалобы по делу Андрея Рудомахи руководитель "Клуба юристов НКО" Мария Каневская.

Источник: ЭВСК, Пресс-служба