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В России повысили пенсионный возраст.

Россия продолжат индексировать пенсии и социальные выплаты по фактической инфляции и совместно с регионами развивать формы поддержки нуждающихся граждан. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, все средства, высвобождающиеся при повышении пенсионного возраста, пойдут на эти цели. Ранее российские парламентарии приняли на пленарном заседании Госдумы в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства. Согласно новому нормативному акту устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Повышение пенсионного возраста – неудобный, но единственный выход, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

«Судя по тому, что дают социологи, включая социологов непроправительственных, например, «Левада-центр», протесты идут на убыль. У «Левада-центр» вопрос – почему, с их гипотезы протесты должны возрастать, но объективные данные это не подтверждают. Люди просто воспринимают реформу как данность, которую протестами уже не остановить. Самое болезненное место – возраст. Протесты связаны не только с содержанием реформы, но и с тем, как она была введена. До выступления президента никто с людьми не разговаривал. Людей во многом обидело даже не содержание реформы, хотя оно конечно им не понравилось, сколько стиль, как она вводилась правительством. Если бы с людьми говорили и людям объясняли, уровень неприятия был бы на порядок ниже. Мне 55 лет, поэтому я радости тоже не испытываю, но в отличие от большинства населения, я понимаю, что при нынешней пенсионной системе вариантов не было. Другой вопрос, что надо было давно менять пенсионную систему. Раз правительство ее не сменило, повышение возраста – неудобный, неприятный, но единственный выход», – считает Дмитрий Журавлев.

Государство в очередной раз залезло в карман населению, считает руководитель центра внешней политики России института экономики РАН

Борис Шмелев. Свою позицию он пояснил в интервью радио Sputnik.

«Что это значит для населения страны, для будущего страны? А ничего хорошего это не значит. Это означает, что государство расписывается в своей неспособности выполнять свои социальные обязательства и перекладывает все тяготы на плечи россиян. Ссылки на то, что в США верхняя планка пенсионного возраста намного выше, что в Белоруссии эту планку уже так же подняли, в других странах она поднята, не убедительны, потому что экономика западных стран, за исключением Белоруссии, имеет совершенно другой характер. Разговор о том, что принятие пенсионной реформы ускорится чуть ли ни на 0,1% темпы роста ВВП, тоже не убедителен. Судя по всему ничего нового и ничего хорошего ни экономике, ни гражданам эта пенсионная реформа не даст. Сейчас те люди, которые будут выходить на пенсию через 10-12 лет не очень-то понимают, что это для них означает, они столкнуться с этой проблемой через 10-12 лет, но будет уже поздно. Государство вместо того, чтобы сконцентрировать свои усилия на развитие экономики, повышению эффективности, наполнению государственного бюджета за счет развития экономики, предпочло залезть в карман своих граждан. Что мы реально может от этого получить? Мы можем получить только то, что десятки, сотни тысяч людей, которые будут выходить на пенсию в более зрелом возрасте, столкнуться с огромным количеством проблем. Они будут терять работу, и это совершенно очевидно. Никакой закон о том, чтобы заставлять работодателей принимать их на работу, не поможет. Люди окажутся в безвыходном положении, когда у них не будет ни пенсии, ни работы, ни зарплаты. Идет процесс роботизации. Может через 15-20 лет работа будет привилегией, поскольку многие рабочие места будут занимать роботы. Сокращение рабочих мест - это общая тенденция развития мировой экономики, связанная с развитием технического прогресса. И вместо того, чтобы все эти аспекты продумать, просчитать, пошли по самому простому, примитивному пути поднятия пенсионного возраста. Что меня больше всего удивляет - это пассивная реакция российского населения на то, что его обкрадывают. Люди как-то совершенно равнодушны к этому отнеслись. И то, что собрали миллион подписей с протестом против этой реформы, и то, что там были какие-то митинги, выступления, не свидетельствует о том, что в России существует зрелое гражданское

общество, которое может постоять за себя. Такая пассивная реакция населения является, может быть, главным итогом этой кампании за пенсионную реформу. Если население страны и дальше будет так относиться к своей собственной судьбе, то ничего хорошего не ждет ни это население, да и само государство, потому что будет проходить отчуждение населения от государства, и государство, в конечном счете, рухнет, как это ни раз было в истории», - сказал эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/