Виртуальный помощник подготовит жителей России к Пробной переписи населения 2018 года

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В самой популярной в России социальной сети появился специальный чат-бот, который познакомит жителей страны с вопросами Пробной переписи населения.

Желающие принять участие в Пробной переписи населения 2018 года (ППН-2018) на портале Gosuslugi.ru, получили возможность потренироваться в самостоятельном заполнении электронных переписных листов с помощью чат-бота – специальной программы в социальной сети «Вконтакте», которая доступна во всех регионах России, включая районы проведения ППН-2018.

В процессе общения с чат-ботом интересующиеся могут получить ответы на часто задаваемые вопросы о Пробной переписи, ознакомиться с образцами переписных листов и, пользуясь рекомендациями виртуального собеседника, «заполнить» их электронные версии.

Во всем мире традиционный способ сбора сведений о населении при проведении переписи, когда жителей страны опрашивают переписчики, постепенно вытесняется самостоятельным заполнением электронных переписных листов в сети Интернет. Такой способ впервые в России будет опробован в ходе ППН-2018. С 1 по 10 октября все жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, могут поучаствовать в интернет-переписи.

Второй этап Пробной переписи пройдет традиционно – с 16 по 31 октября переписчики опросят жителей 10 пилотных районов в девяти регионах России. Жители этих районов могут также ответить на вопросы переписчиков на переписных участках.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 января 2018 г. № 58-р Пробная перепись населения 2018 года пройдет в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород, поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово СВАО г. Москвы и муниципальном округе Княжево г. Санкт-Петербурга.

Источник: Пресс-центр ППН-2018