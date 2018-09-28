А "Суть времени" против!

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12 652 «живые» подписи жителей Новороссийска и ближайших городов под обращением против пенсионной реформы переданы движением «Суть времени» в приемную президента РФ в Москве 25 сентября. Всего активисты движения передали миллион подписей, собранных по всей стране.

Благодаря новороссийским активистам «Сути времени» свои подписи под обращением также оставили жители Геленджика и Анапы.

Подписавшиеся призвали президента категорически отвергнуть пенсионную реформу, отправить в отставку правительство, вернуть государственную политику страны к определенным Конституцией принципам социального государства, предъявить народу принципиально новую социально-консервативную стратегию и сформировать правительство народного доверия.

Граждане возмущены проектом пенсионной реформы. Они считают этот проект угрозой существованию России и грубейшим нарушением социальных обязательств государства, изменой президента и правящей партии, за которых были отданы голоса на выборах.

Подписи были собраны активистами «Сути времени» в 60 регионах страны. Тысячи гражданских активистов работали на улицах, в общественном транспорте, обрабатывали звонки, поступившие на горячую линию, и заявки, отправленные через интернет. Противники пенсионной реформы оставляли полные личные данные, включая год рождения, адрес и телефон.

Источник: Пресс-служба «Сути времени»