В атмосфере хаоса: общественность Сочи выступила категорически против "списания" памятников природы

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Общественные слушания о лишении статуса ООПТ 31 памятника природы на территории Большого Сочи прошли очень бурно, но были признаны недействительными



24 сентября 2018г. в администрации Адлерского района Сочи были проведены общественные обсуждения в форме слушаний по вопросу снятия статуса особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 31-го памятника природы на территории Сочинского национального парка.

В зале присутствовали представители общественных движений и организаций, гражданские активисты, экологи и неравнодушные жители города, а также чиновники администрации и Сочинского нацпарка. Обсуждаемые вопросы остро волновали общественность Сочи.

Предметом обсуждений стали материалы "Комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории МО город-курорт Сочи в целях изменения границ, площади, обоснования снятия правового статуса ООПТ регионального значения", заказчиком которых является Минприроды Краснодарского края. Организаторами мероприятия были НИИ прикладной и экспериментальной экологии (НИИ ПиЭЭ) Кубанского аграрного университета и Администрация Сочи. Представлять материалы приехал руководитель НИИ ПиЭЭ Леонид Ярмак.

Организацией слушаний занималась комиссия, в которую вошли представители НИИ ПиЭЭ, чиновники мэрии, представители общественных организаций и местные жители. При этом вместо заявленных 20 членов комиссии на слушания приехали только семь человек. Отсутствовала и председатель комиссии, заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства Сочи Наталья Клейменова.

Член Совета Экологической Вахты по Северному Кавказу Владимир Кимаев, являющийся также членом комиссии по проведению слушаний, с самого начала поставил вопрос о ненадлежащем месте их проведения."Вы ущемляете права граждан Сочи на получение информации. Это не адлерский местечковый вопрос. Рассматриваемые вопросы касаются всего города Сочи". Кимаев потребовал перенести проведение слушаний в центр города.

С самого начала на обсуждениях закипели нешуточные страсти. Люди настолько были возмущены попыткой "списания" памятников природы, что временами обсуждения начинали напоминать полный хаос. Практически выхватывая друг у друга микрофон, представители общественности высказывались категорически против снятия статуса ООПТ с сочинских памятников природы.

Руководитель Краснодарского регионального отделения общероссийской организации "Зелёная лига" Евгений Витишко считает, что за этими слушаниями может стоять очередная попытка Министерства природных ресурсов Краснодарского края избавиться от ответственности за сохранение памятников природы на территории Сочи. "Структура управления ООПТ, созданная министерством, показала свою неэффективность, а иногда и просто преступное бездействие, когда речь заходит об изменении границ памятников в угоду предоставления земли в частную собственность или аренду для коммерческого использования. Что касается расположения большинства объектов на территории Сочинского национального парка, то та система управления, которая предлагается в отношении памятников природы, позволяет менять зонирование нацпарка, не уведомляя об этом общественность, а следовательно, если дирекция парка посчитает необходимым предоставить участок, например, под гостиницу или кафе на Агурских водопадах, то ему достаточно сделать зону хозяйственной - и уникальные экосистемы останутся без охраны", - сообщил Витишко.

У руководителя общественной организации "Открытый Сочи" Нины Рогачовой сложилось впечатление, что в участии общественности не было заинтересованности ни у разработчиков, ни у администрации города. Но люди проявили большой энтузиазм, активно выступали, отмечая формальный подход разработчиков к проведённому "комплексному обследованию."Жители выразили общее мнение: не снимать статус ООПТ регионального значения с памятников природы, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи, входящих в состав СНП, поскольку это может привести к их полной утрате. А также восстановить утраченные паспорта с указанием точной площади объектов и прохождением государственного кадастрового учёта",- рассказала Рогачова.

Жительница Сочи Елена Дзагания участвовала в слушаниях по этому вопросу и в 2013, и в 2014 году. “Мне кажется, это просто неуважение к нашему общественному мнению. Мы уже несколько раз высказывались, что мы против снятия охранного статуса с этих памятников природы. Эти памятники природы были переданы Минприроды края в одном состоянии, а теперь их территория значительно уменьшилась. Кто за это ответит? Во время подготовки к Олимпиаде земли нацпарка передавались городу, но мы не видим их на генплане. В самом нацпарке царит полная неразбериха. Складывается впечатление, что понижать природоохранный статус памятников задумали с той целью, чтобы уже никто не смог разобраться, куда делись сотни гектаров земли памятников природы. За несколько десятков лет Минприроды края не занималось ни паспортами объектов, ни постановкой их на кадастровый учёт. В докладе мы так и не услышали - кто возьмет на себя обязательства по их сохранению".

По итогам слушаний Владимир Кимаев высказал ещё более резкую точку зрения: "Сегодня в Сочи была предпринята очередная попытка провести общественные слушания по теме особо охраняемых природных территорий. Смысл этих слушаний - ликвидация памятников природы "как класса". Этого нельзя допустить. С какой целью и зачем это делается? Думаю, что наряду с движениями вокруг генерального плана Сочи, это направлено на легитимизацию строительного беспредела на территории Сочинского национального парка. То есть "не мытьём, так катаньем" вывести из-под удара коррупционный распил охраняемых земель и строительный беспредел".

Председатель Градостроительного совета города-курорта Сочи Ольга Козинская не смогла присутствовать на слушаниях, но передала их организаторам свое экспертное заключение. Данное заключение включает предметный разбор и критику представленных НИИ ПиЭЭ материалов.

В заключении Козинской, в том числе, говорится о том, что площадь многих памятников природы необоснованно сокращена. Например, площадь памятника природы "Назаровская пещера" согласно обследованию составила 18,49 га вместо 50 га. Площадь "Дзыхринского ущелья" изначально по паспорту составляла 150 га, а при проведении институтом обследования она составила всего 37,83 га., то есть необоснованно уменьшена на 112.2 га. Памятник природы "Краснополянский лесной массив" имел площадь 67,3 га. Сейчас его площадь уменьшена на 12.28 га. Памятник природы "Кудепстинский каньон" сокращён с 273 га до 260,37 га. "Кудепстинский самшитовый участок" с 285 га до 131,89 га, то есть его площадь уменьшена на 153,6 га. Заключение подвергает критике попытку снять правовой статус ООПТ регионального значения с памятников природы "Агво-Ацкий комплекс (Белые скалы)", "Агурские водопады", "Аибгинское эталонное коренное насаждение", "Алек-Ацкий участок", "Ахунская пещера", "Безымянный комплекс лесного и горного ландшафта", "Бук восточный, Ацкий лесной массив", "Водопад Безымянный", "Воронцовская пещерная система", "Гора Большой Ахун", "Дзыхринское ущелье", "Комплекс лесного горного ландшафта", "Краснополянский лесной массив", "Кудепстинский каньон", "Кудепстинский самшитовый участок", "Лесные культуры дуба изменчивого с плантациями дуба пробкового", "Мамедова щель", "Назаровская пещера", "Насаждения самшита", "Рододендроновый участок", "Роща дубово-буковая", "Роща каштана", "Роща сосны пицундской", "Самшит колхидский", "Самшитовая роща", "Тиссо-самшитовые насаждения", "Ущелье Ахцу", "Хостинский известковый каньон", "Юбилейный лесной массив", на основании того, что указанные ООПТ расположены в границах особо охраняемой природной территории федерального значения Сочинский национальный парк. "В связи с передачей части земель Сочинского нацпарка в муниципальные земли городского округа город Сочи и внесением изменений в схему зонирования нацпарка произойдет изменение границ зон с разными категориями использования. Карты зонирования Сочинского нацпарка нет в открытом доступе, поэтому можно предполагать, что снятие статуса рассматриваемых ООПТ, формально направленное на повышение статуса этих земель, при переводе их из регионального в федеральное подчинение раскрывает возможности для их хозяйственного использования, так как статус ООПТ регионального значения не даёт возможности вести строительство, а на территориях хозяйственных и рекреационных зон, как и зон сельхозназначения Сочинскогонацпарка, строительство разрешается. Юридически региональный статус ниже, но строить он не позволяет, а более высокий федеральный допускает застройку", - говорится в экспертном заключении.

Итогом проведённых общественных обсуждений стало то, что они признаны не состоявшимися из-за нарушения порядка их проведения и должны пройти повторно 24 октября. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Таким образом, у организаторов слушаний есть время на доработку материалов, а у экспертов и общественности города - на более серьёзную подготовку предложений, каким образом можно обеспечить сохранность сочинских памятников природы, которые Минприроды Кубани так упорно хочет "списать".

Источник: ЭВСК, Пресс-служба