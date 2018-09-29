Накопительно-ипотечные системы жилищного обеспечения военнослужащих

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20 и 24 сентября 2018 года представители Волгоградского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» провели встречи с военнослужащими воинских частей Знаменского и Ахтубинского гарнизонов Южного военного округа.

Специалисты рассказали об основных нововведениях и перспективах развития системы, довели актуальные изменения в законодательстве.

Особое внимание специалистами ФГКУ «Росвоенипотека» было уделено новым возможностям улучшения условий кредитования через механизм рефинансирования путем получения в банке нового кредита по сниженной процентной ставке.

По итогам мероприятия специалисты ответили на возникшие у военнослужащих вопросы и подробно разъяснили порядок действий в процессе реализации военнослужащими своего права на обеспечение жильем.

Всего в мероприятиях, посвященных вопросам накопительно-ипотечной системы, приняли участие около 500 военнослужащих.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа