РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» продолжает профилактические работы

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Для надежной работы и безаварийной эксплуатации всего водокомплекса специалисты электроучастка ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» провели профилактические работы на насосной станции первого подъема. К их выполнению были привлечены две бригады и три единицы спецтехники.

Станция первого подъема играет ключевую роль в обеспечении водой жителей Новороссийска, Геленджика, Крымска и населенных пунктов Черноморского побережья и Крымского района, а потому требует постоянного внимания. На предприятии принимаются усиленные меры для сохранения надлежащего функционирования электрохозяйства. Регулярно проводится наладка и ремонт электрооборудования, проверка и подготовка трансформаторных подстанций, ремонт аварийных линий и другие профилактические мероприятия, позволяющие обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на объекты РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

«В настоящее время были проведены работы по перетяжке проводов, заменены четыре аварийных участка высоковольтных линий напряжением 10 кВ общей протяженностью один километр. Выполнены профилактические работы трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также заменены девять траверс на опорах ВЛ 10 кВ. Произведена вырубка и опиловка молодой поросли кустарников и деревьев», - рассказал Владимир Петренко, начальник электроучастка РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Комплекс выполненных мероприятий позволит обеспечить стабильную работу сетей и оборудования системы водоснабжения.

Источник: Пресс-служба Кубаньводкомплекс